«Автотор» опубликовал прогноз выпуска электромобилей «Амберавто»

Российский автомобильный холдинг "Автотор" рассчитывает в 2024 году произвести до 3 тыс. электромобилей под собственным брендом "Амберавто". Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров компании Валерий Горбунов. ТАСС

Он отметил, что первая партия в 200 электромобилей «Амберавто» уже сошла с конвейера, теперь необходимо провести доработку некоторых технологических вопросов, а также усовершенствовать модель. Lenta.ru

«В данный момент перерыв в поставке комплектующих, доработка некоторых технических и технологических вопросов. Некоторые моменты показали, что есть над чем поработать», — рассказал Горбунов. Клопс.Ru