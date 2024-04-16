Правительство Италии заставило Alfa Romeo сменить название кроссовера с Milano на Junior

Alfa Romeo меняет название будущего компактного внедорожника Milano после публичного спора с итальянским правительством. Теперь, вместо того, чтобы называться в честь культового города, в котором более 100 лет назад родился бренд, новейший кроссовер Alfa Romeo будет называться Junior.

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Зачем итальянскому правительству возражать против того, чтобы один из самых известных брендов страны назвал автомобиль, продаваемый на международном уровне, в честь одного из самых известных городов? Потому что это может означать, что он собран в Италии, хотя это не так: ныне именуемый Alfa Romeo Junior будет собираться в Польше, на заводе компании в Тыхах. Назвать его Milan было бы нарушением итальянского законодательства, заявил агентству Reuters на прошлой неделе министр промышленности Адольфо Урсо.

«Нельзя давать названия, которые вводят потребителей в заблуждение», — сказал Урсо. «Можно подумать, что автомобиль с названием Milano должен быть произведен в Италии. В противном случае он вводит в заблуждение, что не допускается итальянским законодательством», — сказал Урсо.

Так почему же именно Junior? Несмотря на то, что вне контекста это название звучит довольно глупо, на самом деле оно имеет важное значение для Alfa Romeo. В 1960-х годах компании нужно было заменить великолепные модели Giulia и Giulia Sprint GT, разработанные Джуджаро, и она хотела привлечь более молодую аудиторию, поэтому на свет появился GT 1300 Junior. И даже несмотря на, пожалуй, неубедительное название, новинка имела большой успех среди молодых покупателей.

«Выбор названия Alfa Romeo Junior совершенно естественен, поскольку оно тесно связано с историей бренда и с самого начала входит в число наших фаворитов», — заявил генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато.

И чтобы внести ясность, Импарато добавил, что Alfa Romeo «решила сменить название, хотя мы знаем, что не обязаны это делать».

В любом случае, Импарато утверждает, что бренд здесь чтит историю, но энтузиасты могут утверждать обратное. Новый Junior больше не является спортивным купе, а явно создан для того, чтобы отрезать кусок пирога рынка дорогих компактных кроссоверов. И для многих из тех клиентов, которые будут покупать свою первую Alfa, имя Junior скучно и, возможно, даже контрпродуктивно, поскольку оно может заставить их почувствовать, что они получают меньшую и более дешёвую версию более крупной модели.

Эта история, безусловно, одна из самых забавных новостей весны 2024 года, но, в конце концов, она довольно абсурдна. Несмотря на то, что Junior производят не в Италии, мир знает, что Alfa Romeo родом из Италии. И большая часть процесса разработки нового кроссовера была проведена на родине марки.