Правительство Италии заставило Alfa Romeo сменить название кроссовера с Milano на Junior

Правительство Италии заставило Alfa Romeo сменить название их нового кроссовера с Milano на Junior
Alfa Romeo меняет название будущего компактного внедорожника Milano после публичного спора с итальянским правительством. Теперь, вместо того, чтобы называться в честь культового города, в котором более 100 лет назад родился бренд, новейший кроссовер Alfa Romeo будет называться Junior.
Зачем итальянскому правительству возражать против того, чтобы один из самых известных брендов страны назвал автомобиль, продаваемый на международном уровне, в честь одного из самых известных городов? Потому что это может означать, что он собран в Италии, хотя это не так: ныне именуемый Alfa Romeo Junior будет собираться в Польше, на заводе компании в Тыхах. Назвать его Milan было бы нарушением итальянского законодательства, заявил агентству Reuters на прошлой неделе министр промышленности Адольфо Урсо.
«Нельзя давать названия, которые вводят потребителей в заблуждение», — сказал Урсо. «Можно подумать, что автомобиль с названием Milano должен быть произведен в Италии. В противном случае он вводит в заблуждение, что не допускается итальянским законодательством», — сказал Урсо.
Так почему же именно Junior? Несмотря на то, что вне контекста это название звучит довольно глупо, на самом деле оно имеет важное значение для Alfa Romeo. В 1960-х годах компании нужно было заменить великолепные модели Giulia и Giulia Sprint GT, разработанные Джуджаро, и она хотела привлечь более молодую аудиторию, поэтому на свет появился GT 1300 Junior. И даже несмотря на, пожалуй, неубедительное название, новинка имела большой успех среди молодых покупателей.
«Выбор названия Alfa Romeo Junior совершенно естественен, поскольку оно тесно связано с историей бренда и с самого начала входит в число наших фаворитов», — заявил генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато.
И чтобы внести ясность, Импарато добавил, что Alfa Romeo «решила сменить название, хотя мы знаем, что не обязаны это делать».
В любом случае, Импарато утверждает, что бренд здесь чтит историю, но энтузиасты могут утверждать обратное. Новый Junior больше не является спортивным купе, а явно создан для того, чтобы отрезать кусок пирога рынка дорогих компактных кроссоверов. И для многих из тех клиентов, которые будут покупать свою первую Alfa, имя Junior скучно и, возможно, даже контрпродуктивно, поскольку оно может заставить их почувствовать, что они получают меньшую и более дешёвую версию более крупной модели.
Эта история, безусловно, одна из самых забавных новостей весны 2024 года, но, в конце концов, она довольно абсурдна. Несмотря на то, что Junior производят не в Италии, мир знает, что Alfa Romeo родом из Италии. И большая часть процесса разработки нового кроссовера была проведена на родине марки.