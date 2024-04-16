Maserati выпустила самый быстрый в мире электрический кабриолет

Он получил трехмоторную силовую установку от купе GranTurismo, а также тканевую крышу, которую можно поднять и опустить на скорости до 50 километров в час. Батарея электрокара поддерживает зарядку с мощностью до 270 киловатт, так что пять минут дадут дополнительные 100 километров хода. По словам Maserati, GranCabrio Folgore — это самый быстрый электрический кабриолет в мире. До ста он разгоняется за 2,8 секунды, а его «максималка» составляет 290 километров в час.

© Motor.ru

Компания Maserati представила новый GranCabrio Folgore. Это первый полностью электрический кабриолет в сегменте luxury и самый быстрый на сегодняшний день электрокар без крыши.

Силовую установку GranCabrio делит с родственным GranTurismo. Она состоит из трех электромоторов, в пике развивающих 829 лошадиных сил и 1350 Нм крутящего момента, и батареи номинальной емкостью 92,5 киловатт-часа.

Разгон до ста у кабриолета занимает 2,8 секунды, до 200 — 9,1. Максимальная скорость — 290 километров в час.

© Maserati

© Maserati

© Maserati

Электромоторы в GranCabrio Folgore управляются индивидуально, что позволяет переключаться с полного привода на задний и обратно. Рабочее напряжение аккумулятора — 800 вольт. Поддерживается зарядка постоянным током с мощностью до 270 киловатт, поэтому пять минут подключения к скоростному терминалу дадут дополнительные 100 километров пробега. Кроме того, частично восполнить заряд помогает система рекуперации энергии при торможении, мощность которой достигает 400 киловатт. Паспортный запас хода электрокара варьируется от 419 до 447 километров.

© Maserati

© Maserati

© Maserati

Тканевый верх GranCabrio Folgore поднимется и опускается на скорости до 50 километров в час. Управлять им можно нажатием кнопки на центральном дисплее или жестами. На выбор будут доступны пять цветов крыши: Nero, Blue Marine, Titan Grey, Greige, Granata.

В оснащение кабриолета войдут система обдува шеи, ветровой щиток, который снижает турбулентность в салоне, мультимедиа Maserati Intelligent Assistant с экраном диагональю 12,3 дюйма, цифровая «приборка» и аудиосистема Sonus Faber с 13 динамиками.

© Maserati

© Maserati

© Maserati

Палитра цветов кузова GranCabrio Folgore будет включать шесть основных оттенков: Bianco Astro, Nero Assoluto, Blu Modena, Verde Giada, Grigio Incognito, Grigio Maratea Matte. Дополнительно предложат 27 специальных колеров, а также эксклюзивные варианты отделки в рамках программ Collezioni Corse, Futura и Bespoke.

Для обивки салона кабриолета используется материал Econyl — это так называемый регенерированный нейлон, разработанный компанией Aquafil в 2011 году. Сырьем для него выступает мусор, выловленный из океана и собранный на свалках: это промышленный пластик, обрезки тканей, старые ковры и рыболовные сети.