Новый Haval H6 представлен официально

Кроссовер получил новую светотехнику и решетку радиатора, но в плане техники существенных изменений не произошло. Компактный вседорожник по-прежнему будут оснащать турбомоторами 1.5 и 2.0, а также «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — передний либо полный. Гибрида PHEV в перечне модификаций пока нет — его могут показать позднее.

Новый Haval H6 показался на официальных фотографиях. И хотя речь идет о кроссовере следующего поколения, больше похоже, что китайцы обновили машину третьей генерации. Сохранился даже внутризаводской индекс CC6470, притом что внешность у H6 действительно новая и разительно отличается от предшественника. Например, спереди появились вертикальные ходовые огни а-ля Jolion, изменилась решетка радиатора, бамперы, а между фонарями больше нет перемычки.

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

Гамма двигателей H6 осталась без изменений, но оба мотора были модернизированы. Базовый агрегат — это «турбочетверка» GW4B15L объемом 1,5 литра, которая развивает прежние 177 лошадиных сил.

Старший двухлитровый турбомотор GW4N20 стал мощнее: 231 сила вместо 211. Кроссоверы по-прежнему будут идти с семиступенчатым преселективным «роботом», передним либо полным приводом. У нынешнего H6 ещё есть PHEV-версия, но для новой модели она пока не заявлена.

На китайском рынке новый Haval H6 появится в ближайшие месяцы. Цен пока нет. Дореформенные кроссоверы стоят 116—130 тысяч юаней (1,5—1,7 миллиона рублей). Причем здесь до сих пор можно официально купить и модель второго поколения, за которую просят 99—109 тысяч юаней (1,3—1,4 миллиона рублей).