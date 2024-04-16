Появились официальные фото новой версии Volkswagen Passat Pro
Китайское Министерство промышленности опубликовало изображения новой версии Volkswagen Passat Pro, который скоро появится на китайском рынке. Как рассказал портал Ithome.com, обновленный Passat Pro стал длиннее.
Дизайн новой версии приближен к электрокарам линейки ID, а всего у авто будет несколько вариантов внешнего вида в зависимости от комплектаций. К примеру, у нового Passat Pro есть три варианта исполнения воздухозаборника на переднем бампере.
В декларационных данных указано, что длина, ширина и высота обновленного Passat Pro составляют 5006 x 1850 x 1489 миллиметров соответственно, а колесная база - 2871 миллиметр.
Для сравнения, параметры продаваемой сейчас модели Passat Pro составляют 4948 x 1836 x 1469 миллиметров, колесная база - 2871 миллиметр. У нового автомобиля увеличились размеры кузова при сохранении той же колесной базы.
Авто оснащено бензиновыми турбомоторами объемом в 1,5 и два литра производства Shanghai Volkswagen Powertrain. Мощность первого составляет 160 лошадиных сил, второго - 220 лошадиных сил.
Пекинский автосалон-2024 откроется 25 апреля. По данным Ithome.com, на выставке могут показать обновленный Passat Pro.
Ранее сообщалось, что у Passat Pro в Китае появится гибридная модификация. Также стало известно, что в Европе Volkswagen Passat B9 будет доступен только в кузове универсал.