В Mercedes-Benz отказались от гибридов в пользу полностью электрических моделей

Компания Mercedes-Benz приняла решение о прекращении испытательного проекта гибридных моделей, передает Ithome.com.

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Некоторое время назад автопроизводитель собирался использовать технологию увеличенного запаса хода для повышения практичности и привлекательности электромобилей. Однако сейчас компания сфокусируется исключительно на электрических моделях.

Подчеркивается, что гибридная система с увеличенным запасом хода использует специально модифицированный топливный двигатель в качестве генератора для подзарядки аккумулятора.

По словам осведомленного источника, фирма сделает акцент в своей деятельности на более простых и экономически эффективных электрических системах привода.

Один из прототипов Mercedes-Benz с расширенным диапазоном был построен на базе EQS и оснащен передним 1-литровым двухцилиндровым двигателем с турбонаддувом.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz выпустит 25 экземпляров Mercedes-AMG CLA45 S в уникальной комплектации под названием Edition 1.