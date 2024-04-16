В России значительно вырос спрос на подержанные отечественные машины 1990-х

В России зафиксирован рекордный спрос на подержанные отечественные машины 1990-х. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что объявления о продажах в интернете сохраняют актуальность всего несколько часов после публикации.

«Среди самых «быстрораскупаемых» автомобилей отечественных марок — микролитражка «Ока», которая выпускалась с 1989 до 2007 года, и единственный вазовский минивэн «Надежда» (1998 — 2006)», — пишет издание.

Покупатели «Оки» отмечают выгодную цену и экономичный расход (пять-шесть литров на сто километров). Подчеркивается, что еще одним аргументом в пользу микролитражки отечественного производства является отсутствие транспортного налога на двигатели мощностью до 70 л/с.

В публикации говорится, что минивэн ВАЗ-2120 «Надежда» стремятся приобрести не только коллекционеры, но и семьи, которые хотят иметь минивэн на легкодоступной и ремонтопригодной в России платформе.

Один из владельцев автосалона б/у машин отметил, что на рынке также стали популярны «Москвичи-Святогоры» с двигателями Renault и «Волги» 3110 — 31105 в хорошем техническом состоянии.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ выпустит около 5 тыс. автомобилей Lada Granta с классической автоматической трансмиссией Jatco.