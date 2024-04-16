Водителям рассказали, как проверить ОСАГО на подлинность

Сегодня существует риск покупки поддельных или недействительных полисов ОСАГО. Так, следует научиться корректно проверять подлинность документа, пишут «Аргументы и факты».

Подчеркивается, что приобретение липового полиса может привести к серьезным проблемам.

Водителям рекомендуют проверять подлинность полиса в страховой компании или самостоятельно, используя сервис на официальном сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Во втором случае следует зайти на сайт autoins.ru и выбрать на верхней панели вкладку «ОСАГО».

В открывшемся разделе с левой стороны нужно кликнуть «Проверка полиса ОСАГО». Граждане могут осуществить проверку по реквизитам полиса и по реквизитам транспортного средства.

Если полиса нет в системе, отобразится следующее предупреждение: «Сведения о бланке полиса ОСАГО с указанным номером отсутствуют в АИС ОСАГО».

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на программу Минтранса по цифровой трансформации сообщила, что с 2025 года МВД и власти российских регионов смогут получать из федеральной системы «Такси» данные о полисах ОСАГО и ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров) автомобилей такси.