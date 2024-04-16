Британская Колумбия введет ограничения на использование беспилотных систем

Перед лицом продолжающегося прогресса в разработке систем ассистирования водителям, провинция Канады Британская Колумбия приняла решение обновить свое законодательство в области дорожного движения, вводя запрет на эксплуатацию транспортных средств, оснащенных системами автоматического управления 3-го уровня. Эти законодательные поправки не только вводят ограничения на применение подобных технологий, но и объявляют нелегальным вождение автомобилей, оборудованных данными системами, вне зависимости от факта их использования во время езды, пишет SPEEDME.RU.

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Официальное вступление изменений в закон в силу произошло 18 марта, а с 5 апреля они начали действовать. Согласно новым правилам, теперь запрещено управлять транспортными средствами, оборудованными автоматизированными системами управления 3-го, 4-го или 5-го уровней. В настоящее время транспортные средства, превышающие третий уровень автономии, не представлены на рынке для массового потребителя. Из доступных моделей, лишь Mercedes-Benz S-Class и EQS 2024 года оснащены системой 3-го уровня, причем их использование законодательно ограничено территорией штатов Калифорния и Невада.

В определенных условиях данная система позволяет водителям не контролировать управление и обзор дороги на скорости до 60 км/ч, однако важно быть готовым к немедленному перехвату управления. Владельцам Mercedes-Benz S-Class или EQS 2024 года с установленной системой Drive Pilot следует проявлять осторожность при планировании поездок в Ванкувер, учитывая, что за нарушение новых правил предусмотрены штрафы в размере от 368 до 2000 канадских долларов и даже тюремное заключение до шести месяцев.

Вместе с тем, власти Британской Колумбии не исключают возможность использования автономных технологий третьего уровня в будущем. Официальное заявление по поводу изменений подчеркивает, что такие технологии считаются «новыми и находящимися в стадии развития», требующими дополнительного тестирования и адаптации законодательства для их интеграции.