Появились первые фото элитного Hongqi L1

Министерство промышленности Китая опубликовало снимки гибридного седана Hongqi L1. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

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Ведомство разместило снимки в своей базе автомобильных средств. Вероятно, седан появится на Пекинском автосалоне, а в продажу поступит до конца года. Сами автомобили с литерой L являются у Hongqi флагманскими и стоят в модельном ряду выше линейки H.

Портал отмечает, что L1 стал первой машиной, которая получила внешний вид, представленный концептом Hongqi L-Concept в 2021 году. Автомобиль отличается передней оптикой вытянутой формы, но без агрессивных линий, как у семейства H. Вместе с тем она не похожа на классические круглые фары других представителей линейки L.

Также у L1 сохранилась привычная для Hongqi огромная хромированная решетка радиатора и передний бампер с необычным рисунком. На корме расположены достаточно типичные задние фонари, хромированная линия на крыше багажника и светодиодная полоса.

По данным Минпрома, автомобиль получит две гибридные силовые установки: с 3-литровым турбированным V6 или 4-литровым турбомотором V8. Мощность первой составит 394 л.с., а второй — 490 л.с.