АвтоВАЗ запустит в производство электромобиль Lada e-Largus уже летом

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о том, что компания планирует начать производство электромобиля e-Largus летом этого года.

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"Электрический [Largus] будет запущен в третьем квартале, <…> летом", - сказал он, цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что старт производства Largus с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) запланирован на 15 мая.

Для электрической версии "Ларгуса" предусмотрены батареи двух вариантов: стандартная ёмкостью 61 кВт•ч и "облегчённая" емкостью 45.7 кВт•ч.

Первая имеет двойную конструкцию и устанавливается в зоне, где у Lada Largus с ДВС располагается бензобак, а также под капотом. Облегченный вариант представлен одной батареей, которая размещена в задней части авто.

Запас хода e-Largus будет до 390 км по циклу NEDC. Это китайский стандарт, который отличается от показателей реальной эксплуатации примерно в 1,4-1,5 раза. То есть можно рассчитывать на 260-280 км.