Появились первые фотографии обновленного Audi e-tron GT

Электрический седан обзаведется модернизированной силовой установкой, сможет заряжаться с мощностью до 320 киловатт вместо 270, а также получит новую топ-версию RS e-tron GT Performance. Флагманская четырехдверка будет частично унифицирована с экстремальным Porsche Taycan Turbo GT, но вряд ли станет намного мощнее предшественника с приставкой RS.

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В Ингольштадте полным ходом идет подготовка к премьере обновленного e-tron GT. Сообщается, что электрический седан станет мощнее, ему увеличат запас хода и скорость зарядки. Все обновки перекочуют с Porsche Panamera и Taycan. А ещё у e-tron GT появится новая топ-версия RS e-tron GT Performance. Она вряд ли будет такой же мощной, как Taycan Turbo GT, но точно превзойдет по отдаче предыдущий RS e-tron.

© Audi

© Audi

Двухмоторная установка последнего развивает 598 лошадиных сил и 830 Нм крутящего момента. Для сравнения: Taycan Turbo после обновления выдает 707 сил, а Taycan Turbo S — 775. На Taycan Turbo GT отдача и вовсе составляет 789 лошадиных сил. Правда, это только в стандартном режиме. С активированным лонч-контролем электрокару доступны 1034 силы, а в течение двух секунд — пиковые 1108.

На e-tron GT будут стоять новые электромоторы, улучшенные батареи и продвинутая адаптивная подвеска с функцией подавления кренов, аналогичная системе Porsche Active Ride. Причем по сравнение с Taycan алгоритмы её работы перепишут под больший комфорт. В оснащение RS E-Tron GT Performance войдут керамические тормоза, вероятно, как стандартное оборудование.