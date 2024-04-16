Модель Tesla Model S стала еще спортивнее

Tesla Model S Plaid, доступная по цене от $93 380, теперь стандартно оснащена спортивными передними сиденьями, долгожданное обновление для любителей скорости и гоночных треков, пишет SPEEDME.RU. Улучшенные сиденья предлагают повышенную боковую поддержку для оптимального удержания водителя и пассажиров при интенсивном маневрировании и отделаны замшей для дополнительного комфорта и улучшенного сцепления.

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Оснащенные рядом комфортных функций, включая подогрев, охлаждение и 12-позиционную регулировку, эти сиденья также украшены логотипом Plaid, подчеркивая эксклюзивность автомобиля. Добавление этих сидений было частью расширения опций, начатого с введения Track Package предыдущим годом, который добавлял карбон-керамические тормоза и обновленное программное обеспечение для достижения максимальной скорости до 310 км/ч. С этим пакетом Tesla Model S Plaid установила рекорд для электромобилей на трассе Нюрбургринг, показав время 7:25.231 в середине 2023 года, хотя последующие результаты от Porsche Taycan Turbo GT и Rimac Nevera оказались быстрее.

Model S Plaid располагает мощностью в 1 020 лошадиных сил, достигаемой за счет трех электродвигателей, что позволяет ей разгоняться до 97 км/ч за менее чем 2 секунды и проходить дистанцию в четверть мили за 9.23 секунды. На момент публикации Tesla не сообщила о внедрении подобных спортивных сидений для модели X Plaid.