Ford проведет отзыв моделей Escape и Bronco Sport из-за риска возгорания

Ford объявил об отзыве 42 652 автомобилей, в том числе модели Escape и Bronco Sport 2022 года выпуска и Bronco Sport 2022–2023 годов, оснащенные базовым 1.5-литровым трехцилиндровым двигателем. Основанием для отзыва, согласно данным от Национальной администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA), стал риск образования трещин в топливном форсунке, что может привести к утечке топлива или его паров и, как следствие, к возможному возгоранию в двигательном отсеке, пишет SPEEDME.RU.

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Владельцы могут выявить эту проблему благодаря запаху бензина внутри или вокруг машины, а также предупредительным сигналам на панели приборов. Из документов NHTSA становится известно, что Ford зафиксировал пять случаев, когда такие автомобили загорались. В рамках отзывной кампании сервисные центры Ford установят новую дренажную систему для беспрепятственного стока топлива из сливного отверстия головки блока цилиндров, что должно помочь минимизировать риск возгорания.

Кроме того, будет проведено обновление программного обеспечения, направленное на лучшее обнаружение снижения давления в топливной системе, автоматическое отключение топливного насоса и ограничение мощности двигателя при выявлении утечки, с активацией соответствующего уведомления на приборной панели для водителя.