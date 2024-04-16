В Россию из Белоруссии привезли Geely на миллиард долларов

Белорусская «БелДжи» привезла в Россию машин на миллиард долларов. В такую сумму оцениваются легковые автомобили, которые поставило в 2023 году белорусско-китайское совместное предприятие «БелДжи», сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Второе место занял БелАЗ, третье — Минский автозавод (МАЗ). В целом промышленные предприятия страны отгрузили товаров на шесть миллиардов долларов, обойдя Минсельхозпрод с продуктами питания.

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БелАЗ несильно отстал от «БелДжи»: в 2023 году он поставил в Россию грузовиков и запчастей к ним на 900 миллионов долларов. МАЗ и Минский тракторный завод (МТЗ) заработали от работы в России примерно по 500 миллионов долларов.

Сейчас завод «БелДжи» в Минской области выпускает кроссоверы Geely Atlas Pro, Geely Tugella FY11, Geely Coolray SX11 и седан Geely Emgrand, а также кроссовер под собственной маркой BelGee — X50, он же Coolray. Машины производят по полному циклу со сваркой и окраской.

На конвейере «БелДжи» может прописаться еще одна модель — семиместный вседорожник Geely Okavango. Пока это официально не подтверждено, но автомобиль уже замечали на территории завода, который стремится углублять локализацию. Кроме этого, с марта модель продается в России.

В обозримом будущем предприятие обзаведется участком по формовке пластиковых деталей кузова и салона. Также машины хотят оснащать колесами и мультимедийными системами производства стран ЕАЭС.