АвтоВАЗ назвал сроки запуска в производство электромобиля Lada

АвтоВАЗ планирует начать производство электромобиля Lada e-Largus летом 2024 года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. ТАСС

«Электрический [Largus] будет запущен в третьем квартале, <…> летом», - сказал он. Российская газета

Весной 2023 года АвтоВАЗ показывал предсерийный вариант e-Largus. Автомобиль оснастили литийионными батареями и электромотором мощностью 150 л.с., на одном заряде он способен преодолеть до 400 км. Разгон до 100 км/час занимает менее 10 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км/ч. Газета.Ru