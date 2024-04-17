Geely показала салон роскошного глобального минивэна LEVC L380

Модель стала первенцем платформы Space Oriented Architecture (SOA), разработанной для широкого спектра грузовых и пассажирских машин. SOA поддерживает технологии двухсторонней передачи энергии, спутниковую связь, может коммуницировать с бортовыми дронами и устройствами умного дома.

© Motor.ru

Салон L380 рассчитан на восьмерых, причем задний диван убирается в нишу в полу, освобождая тем самым место для багажа. Продажи новинки в Китае стартуют до конца года.

Британская компания London Electric Vehicle Company (LEVC), входящая в состав Geely Holding, поделилась фотографиями интерьера роскошного минивэна L380. Это первая модель, построенная на платформе Space Oriented Architecture. В Китае продажи однообъемника начнутся до конца года, а позднее он появится на других мировых рынках.

Названа машина в честь крупнейшего серийного авиалайнера в мире — Airbus A380. Таким образом подчеркиваются главные её преимущества: просторный салон и первоклассный комфорт.

© LEVC

© LEVC

© LEVC

© LEVC

На авиационной тематике базируется вся концепция L380. Минивэн вмещает до восьми пассажиров. Шестеро сидит в индивидуальных креслах, обтянутых мягкой полуанилиновой кожей. Контраст создают вставки из алькантары, яркий хром и детали из хрусталя.

Панорамная крыша минивэна занимает площадь 2,18 квадратного метра. А ещё здесь много «интернациональных» дизайнерских решений вроде дефлекторов вентиляции в форме китайских церемониальных скипетров и светового «метеоритного дождя», объединяющего такие лондонские символы, как Тауэрский мост и Башня Елизаветы.

Для LEVC L380 предложат четыре цвета кузова: белый Pearl White, черный Ink Jade Black, синий Sapphire Blue и зеленый Emerald Green. Силовая установка — с одним 272-сильным электромотором производства Viridi E-mobility Technology и тремя батареям на выбор емкостью от 73 (LFP) до 120 киловатт-часов (NMC). Максимальный запас хода в разных источниках отличается: в одних указаны 574 километра, в других — 695. Во втором случае речь, скорее всего, идет о замерах по устаревшему циклу NEDC.