Honda анонсировала новую линейку электрокаров

Компания Honda представила новое семейство электромобилей Ye.

© Motor.ru

Они предназначены для китайского рынка, причем первые две модели будут запущены уже в этом году. Кроссоверы Ye P7 и Ye S7 выйдут в версиях с одним либо двумя электромоторами, получат новый логотип и виртуального помощника на базе ИИ. В 2025-м к ним присоединится флагман бренда Ye — лифтбек GT. На Пекинском автосалоне он дебютирует в статусе концепта, оснащенного проекционным дисплеем Huawei и «гоночным кокпитом».

Компания Honda представила новое семейство электромобилей Ye, разработанное специально для Китая. Через три года серия будет насчитывать шесть моделей, но пока рассекречены только три. Это кроссоверы Ye P7 и Ye S7, а также лифтбек Ye GT Concept. Вседорожники поступят в продажу до конца этого года и будут нести на себе новый логотип, который впервые был показан на концептуальных машинах «нулевой» серии. Пятидверка, а точнее, её серийный вариант, выйдет в 2025-м.

© Ye P7

© Ye P7

© Ye P7

Все «ешки» (Ye — это транскрипция в пиньинь иероглифа 烨, который означает «сияющий», «яркий») будут построены на новой платформе Architecture W с передней двухрычажной подвеской, задней пятирычажкой и большой тяговой батареей, заключенной в прочную алюминиевую оболочку. Заявленная жесткость кузова на кручение — 40 000 Нм/град. Электрокары получат изолированный контур охлаждения аккумулятора, один либо два электромотора, а также электронноуправляемые амортизаторы.

© Ye S7

© Ye S7

© Ye S7

Первыми на рынок выйдут кроссоверы Ye P7 и Ye S7. Отличаться друг от друга они будут только внешностью, поскольку салон на первый взгляд у них одинаковый. Выпуском Ye P7 займется СП GAC-Honda, а модель S7 встанет на конвейер СП Dongfeng-Honda. Что касается GT Concept, то он заявлен как флагман бренда Ye. Лифтбек шире и приземистее вседорожников, плюс оснащен уникальным «гоночным кокпитом» и проекционным дисплеем Huawei со стороны пассажира.

© Ye GT Concept

© Ye GT Concept

© Ye GT Concept

К 2027 году Honda обещает вывести на китайский рынок десять новых электрокаров — в том числе четыре на простенькой платформе Architecture F. А ещё через восемь лет компания планирует целиком переключиться на батарейные машины.

Всё это нужно, чтобы к середине столетия объявить себя углеродно-нейтральным производителем.