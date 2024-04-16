Названы самые популярные мотоциклы в России

Эксперты назвали самые популярные мотоциклы в России. Исследование о том, какие модели чаще всего искали в Сети в феврале-марте 2024 года, Motor.ru предоставили аналитики сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека». Согласно анализу динамики спроса, за первый весенний месяц спрос на двухколесную технику в стране вырос более чем на 40 процентов по сравнению с февралем нынешнего года.

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Официальное открытие мотосезона в России приходится на конец апреля – начало мая. Поэтому уже в марте поклонники двухколесной техники начинают выбирать себе новый транспорт. Согласно статистике, самыми популярными запросами среди мотоциклов в этом году стали спортбайк, нейкед байк и спорт-турист.

Как стало известно Motor.ru, чаще всего россияне искали информацию о мотоциклах Yamaha YZF-R6, Honda CBR 600RR и Suzuki GSX-R 600.

Кроме того, среди востребованных моделей выделялись Yamaha YZF-R1, Honda CBR 1000 RR/RA Fireblade, Suzuki GSX-R 750, а также Honda CB 400 Super Four и Kawasaki ZX-6R Ninja.

В топ-10 байков у наших соотечественников так же попали BMW S 1000 RR и Honda CB 600F (Hornet).

В июле прошлого года в России вырос спрос на бюджетные мотоциклы. Тогда больше всего в стране реализовали отечественных и китайских байков.