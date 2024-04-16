В России для таксистов могут сделать короткий полис страхования
Банк России рассматривает возможность ввести короткий полис ОСГОП (договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров) для таксистов. Об этом заявил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов на круглом столе в Совете Федерации РФ «О проблемах и перспективах обязательного страхования при осуществлении коммерческих перевозок», пишет РИА Новости.
Стоимость полиса составит от 1,4 тысячи рублей до 5,4 тысячи в год.
«Мы ожидаем, что это — нормальный работающий инструмент. Мы готовы вести диалог, чтобы сделать короткий полис по ОСГОП», — сказал представитель ЦБ.
Как писала «Парламентская газета», со 2 марта появилась возможность оформить полис обязательной «автогражданки» не только на год, но и на срок от одного дня до трех месяцев. Необходимость внести поправки в закон об ОСАГО авторы законопроекта: депутаты и сенаторы аргументировали участившимися случаями езды без полисов. Тем, кто садится за руль от случая к случаю, выгоднее заплатить штраф за езду без полиса в размере 800 рублей либо с учетом 50-процентной скидки в размере 400 рублей, чем покупать годовую страховку.