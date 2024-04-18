BMW показала X2 M35i с матовым окрасом и 21" колесными дисками

Южная Африка стала последней остановкой в ходе глобальной дебюта нового BMW X2. Чтобы отпраздновать местный запуск кроссовера-купе, компания BMW организовала фотосессию модели M Performance.

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Автомобиль, окрашенный в Frozen Portimao Blue, ездит на самых больших колесных дисках в размере 21". X2 второго поколения кажется необычно большим. Насколько велик Х2? Длина 2024 BMW X2 M35i составляет 4567 мм, ширина - 1845 мм, а высота - 1575 мм. Колесная база - 2692 мм, а масса - 1695 килограммов. Эти технические характеристики действительны для европейской версии модели, но в других странах они должны быть практически такими же.

Поми мо того, что X2 ("U10") стал значительно больше, он также выглядит совершенно иначе как внутри, так и снаружи. Теперь он больше похож на мини-X6. Дополнительные изменения коснулись версии M Performance, поскольку в отличие от предшественника, новая версия получила специфические для M-версии колпаки боковых зеркал. Кроме того, на агрессивной решетке радиатора с горизонтальными планками теперь красуется логотип M.

В задней части четырехгранные наконечники выхлопных труб отсутствуют на старом X2 M35i. Еще несколько лет назад эти черты были присущи только моделям M. Новый X2 M35i для Южной Африки получает все 312 лошадиных сил от двигателя B48.

В Европе BMW дорабатывает турбированный 2,0-литровый бензиновый агрегат до 296 л.с., чтобы соответствовать более жестким нормам выбросов. Крутящий момент во всем мире остался прежним - 400 Нм. Полноценный X2 M не планируется, так как компания обязалась не делать настоящие M-версии переднеприводных моделей. Источник: BMW Южная Африка