Траты россиян на новые авто в марте оказались рекордными

Расходы россиян на покупку новых автомобилей в марте 2024 года установили новый исторический рекорд и достигли 496,2 млрд рублей, говорится в совместном исследовании компании "Открытие авто" и агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

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Согласно результатам исследования, в начале весны россияне потратили на покупку новых машин 496,2 млрд рублей, на 42% больше, чем в феврале (349,8 млрд руб.), зафиксировав очередной исторический рекорд. Напомним, прежний максимальный показатель трат на новые автомобили был зафиксирован в декабре 2023 года (384,7 млрд руб.). Всего в первом квартале финансовая емкость российского авторынка составила 1,1 трлн рублей.

Отмечается, что в марте на массовые автомобили было потрачено 335,3 млрд рублей, что составляет 67,6% от общей суммы. В свою очередь, автомобили премиум-сегмента обошлись в 160,9 млрд рублей (доля - 32,4%).

"Китайцы" поставили новый рекорд по объему затраченных средств. В марте было реализовано 84,1 тыс. автомобилей китайских марок на сумму 308,5 млрд рублей. Это рекордный для "китайцев" результат, несмотря на небольшое падение доли в финансовой емкости рынка. Если в феврале она составляла 65,6%, то в марте - 62,2%.

Следующими за "китайцами" оказались автомобили европейских брендов. В марте они обошлись россиянам в 61,6 млрд рублей (доля в финансовой емкости рынка - 12,4%). Далее в этом рейтинге располагаются отечественные марки (57,5 млрд руб.; доля - 11,6%), японские (37,3 млрд руб.; 7,5%), корейские (17,1 млрд руб.; 3,5%) и американские (7,2 млрд руб.; 1,4%). В количественном выражении также лидируют автобренды из КНР.

"В марте 2024 года было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей, продажи вернулись на докризисный уровень. Это связано с желанием потенциальных покупателей успеть приобрести автомобили до 1 апреля: именно на эту дату было запланировано изменение порядка взимания утилизационного сбора, что могло способствовать росту цен на них. Кроме этого, на рост рынка повлияли желание дистрибьюторов снизить накопленные за вторую половину прошлого года стоки", - объясняет исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Об исследовании

Сумма средств, которые в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период, рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.

"Открытие авто" входит в топ-5 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - ведущие российские автодилеры, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть составляет около 4 тыс. автосалонов по всей России.