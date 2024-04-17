На Крымском мосту приостанавливали движение автомобилей

Утром в среду движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с материковой Россией, временно приостанавливалось. Об этом сообщается в мониторинговом телеграм-канал с оперативной обстановкой на переправе.

Мост был перекрыт около 50 минут. Сообщение о том, что переправа закрыта, поступило в 05:48 мск. В 06:34 телеграм-канал проинформировал, что движение автотранспорта восстановлено.

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Причины не уточняются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.