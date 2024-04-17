Движение по внешней стороне МКАД временно ограничат

В ночь с 18 на 19 апреля в столице временно перекроют движение на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

В период с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля движение транспорта будет ограничено на внешней стороне МКАД от Минского до Новорязанского шоссе. Также автомобили не смогут проехать по участку Новорязанского шоссе от дома 3, корпуса 1 до МКАД, по Волгоградскому проспекту — от МКАД до Третьего транспортного кольца и по Проектируемому проезду № 3502.

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Водителей просят обращать внимание на знаки, а также планировать свой маршрут заранее.

Подробнее обо всех ограничениях проезда можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения.