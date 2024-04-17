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Рассекречена внешность седана Volkswagen Passat Pro для китайского рынка

Четырёхдверка показалась на снимках, опубликованных поднебесным минпромом. Официальная премьера новинки намечена на третий квартал текущего года.

Рассекречена внешность седана Volkswagen Passat Pro для китайского рынка
© Колеса.ру

Volkswagen Passat актуального девятого поколения был представлен в конце прошлого лета. Напомним, сейчас эта модель в Европе доступна только в кузове универсал, а седан немецкая компания отправила в отставку. Однако на китайском рынке у модели, представленной сразу в двух вариантах, отличающихся по названию и дизайну, свой путь развития. Так что здесь седаны есть, даже два.

Внешность одного из них – Volkswagen Magotan следующего поколения – была рассекречена ещё в середине января этого года. Производство этой четырёхдверки налажено на совместном предприятии FAW и VW. Отметим, внешность нового Magotan отличается от актуального глобального Пассата, хотя до этого они имели схожие черты. У второго седана для Поднебесной знакомое имя – Passat. Он выпускается на мощностях завода СП SAIC Volkswagen. Правда, у этой модели оформление ранее заметно отличалось от «мировой» модели.

Теперь в базе минпрома Китая появились снимки нового седана, который получил «расширенное» название Volkswagen Passat Pro. И этот автомобиль по дизайну экстерьера приблизился к внешности «девятого» Пассата, за исключением, очевидно, кормы. Передняя часть у автомобилей идентичная: те же выштамповки на капоте, та же головная оптика, соединённая друг с другом полосой, на которой по центру расположен логотип марки. В нижней части переднего бампера находится крупный элемент из объединённой радиаторной решётки и воздухозаборника. А по бокам можно увидеть пару узких воздуховодов.

У седана Passat Pro покатая крыша, традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки. Фонари у этой четырёхдверки во многом похожи на заднюю оптику «мирового» универсала. Они тоже соединены между собой сужающейся в центре перемычкой и имеют рисунок из светящихся штрихов. Однако фирменный знак у седана находится выше, под кромкой крышки багажника, а не между фонарями, как у пятидверки.

В зависимости от версии новый поднебесный Passat оснащается либо 17-, либо 18-, либо 19-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками. Габаритная длина седана равна 5006 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1489 мм, а расстояние между осями составляет 2871 мм. Это значит, что четырёхдверка длиннее актуального глобального универсала на 89 мм, а её колёсная база больше на 30 мм.

В основе китайского седана лежит платформа MQB. Линейка Volkswagen Passat Pro включает в себя пару бензиновых двигателей. Объём «младшей» турбочетвёрки составляет 1,5 литра, а отдача – 160 л.с. У версий подороже под капотом 220-сильный турбомотор объёмом 2,0 литра.

Официальная премьера новинки намечена на третий квартал текущего года. Производство нового Passat Pro наладят на прежнем месте – на заводе, расположенном в Шанхае. Напомним, такой Пассат не предназначен для экспортных рынков.

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