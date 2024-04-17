АвтоВАЗ рассказал, когда появится Lada Vesta Sport NG

Во время премьеры модификации Lada Vesta Sportline АвтоВАЗ сообщил, что по-настоящему спортивная "Веста" появится позднее. Стали известны сроки выхода "заряженной" версии модели.

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Lada Vesta Sport выйдет в 2025 году, сообщили "Российской газете" в пресс-службе автопроизводителя. Технические характеристики пока держатся в секрете.

Ясно одно - менее мощной, чем Lada Vesta Sport первого поколения, новинка не будет, об этом ранее заявляли представители АвтоВАЗа. Напомним, что первая "Веста Спорт" оснащалась двигателем 1.8 литра, форсированным до 145 л.с. (184 Нм), и доработанной 5-ступенчатой МКП.

Ранее в СМИ проходила информация о самой мощной версии Lada Vesta Sport с турбомотором на 180-190 л.с. Однако пока эти данные не нашла официального подтверждения.

В настоящее время самой мощной версией Lada Vesta NG является версия Sportline с мотором 1.6 литра мощностью 118 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость модели в кузове седан - от 2 175 900 рублей, цена на универсал Vesta SW Sportline стартует от 2 350 900 рублей. Ожидается, что Vesta NG Sport также будет представлена в двух типах кузова.