BYD показала спидстер в стиле Aston Martin и McLaren

Суперкару Fang Cheng Bao Super 9 достались подъемные двери, кокпит с массивной балкой между сиденьями и кузов из углеволокна. Между тем серийные перспективы модели пока туманны. Однако китайские журналисты встретили машину тепло, и это может повлиять на планы BYD о её запуске. Теоретически у Super 9 есть шансы стать условным конкурентом McLaren Elva и Ferrari Monza.

Фирма BYD хочет занять нишу, в которой сегодня доминируют марки верхнего эшелона — от Ferrari до Aston Martin. А помочь китайцам в этом должен спидстер Fang Cheng Bao Super 9. Информации о нём практически никакой нет. Однако из Weibo можно узнать, что у машины будет углепластиковый кузов, подъемные двери и колеса с креплением центральной гайкой. Всё это настолько нетипично для китайского автопрома, что Super 9 стал одной из главных автомобильных тем у блогеров и журналистов.

© 郭弋搏-小郭同学

© 郭弋搏-小郭同学

© 郭弋搏-小郭同学

© 郭弋搏-小郭同学

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Внешне новинка напоминает Aston Martin V12 Speedster, особенно в части массивной перегородки между водителем и пассажиром. Правда, можно провести аналогии и с другими яркими представителями сегмента — Ferrari Monza, McLaren Elva, а также Lamborghini SC20. О силовой установке Super 9 данных нет: она то ли полностью электрическая, то ли гибридная, как на внедорожниках Fang Cheng Bao. Позиционируется модель как младший родственник Yangwang U9. И стоить должна дешевле 1,68 миллиона юаней.

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Одновременно с Super 9 марка Fang Cheng Bao показала флагманский рамный внедорожник Leopard 8. Он получит гибридную силовую установку, гидропневматическую подвеску Hydraulic Body Control (DiSus-P) от Yangwang U8, полный привод с тремя блокировками дифференциалов и выйдет на рынок в этом году. По неофициальной информации, Leopard 8 будет стоить около 500 тысяч юаней, что соответствует 6,5 миллиона рублей.

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