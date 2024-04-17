Китай стал самым большим авторынком в мире

В марте 2024 года в Поднебесной было продано 2 млн 154 тыс. машин. Месяцем ранее первенство досталось США, однако это лидерство было обусловлено празднованием Нового года по лунному календарю в Китае.

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О возвращении Китаем лидерства по объёму автомобильного рынка сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на подсчёты консалтинговой компании GlobalData. По данным источника, в марте 2024 года мировой авторынок вырос на 1,9% – до 8 млн 026 тыс. легковых и лёгких коммерческих автомобилей. По итогам января–марта в мире было продано 20 млн 762 тыс. автомобилей (+4,4%).

В Китае в марте удалось продать 2 млн 154 тыс. машин (+5,2%). В США было реализовано 1 млн 437 тыс. автомобилей – на 5,5% больше, чем годом ранее. В Западной Европе продажи машин в марте упали на 1%, до 1 млн 454 тыс. машин. В Восточной Европе напротив наблюдался рост в 21%, до 404,8 тыс. единиц. Преимущественно это стало возможным за счёт роста спроса в России и на Украине, а также в Турции. Продажи в Южной Америке упали на 10,7%, до 200 тыс. единиц, в Японии – на 21%, до 448 тыс. штук, а в Корее – на 12,1%, до 143,4 тыс. единиц.

Ранее, напомним, стало известно, что АвтоВАЗ снова заговорил о планах продаж Lada в Иране. Они должны начаться уже в этом году.