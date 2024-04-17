Wildberries начнет продавать автомобили

Один из крупнейших в России маркетплейсов, Wildberries, с 18 апреля начнет продавать автомобили. Первым автомобильным брендом в его каталоге станет китайская Chery, сообщили в пресс-службе компании.

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Все заказы будут приниматься по полной предоплате с привязанной к профилю банковской карты. После оформления заказа с клиентом свяжется менеджер официального онлайн-дилера Chery «Деливери кар», который уточнит все детали будущей сделки. Место доставки автомобиля с учетом логистических возможностей также будет согласовываться с дилером, а подпись договора купли-продажи авто будет производиться непосредственно перед его выдачей.

На первом этапе география онлайн-продаж новых Chery через Wildberries будет ограничена несколькими регионами России. В их число войдут Москва, Казань, а также Московская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Со временем, как обещают в Wildberries, зона доставки будет расширяться.

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Как заявили в пресс-службе маркетплейса, компания планирует развивать категорию «Транспортные средства». В будущем в продаже также появятся мотоциклы, квадроциклы и снегоходы.

Напомним, в марте продавать автомобили также начал маркетплейс «Мегамаркет», ранее известный как «СберМегаМаркет». Пока он продает их исключительно по Москве и Санкт-Петербургу, и тоже только по 100% предоплате.