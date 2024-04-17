Китайский BYD представил концептуальный электрический кабриолет под названием Fang Cheng Bao Super 9. Он был создан под руководством главного дизайнера BYD Вольфгана Эггерта, выходца из Lamborghini и Audi.

Fang Cheng Bao Super 9 представляет собой стильный двухместный автомобиль без крыши и с дверями типа «крылья бабочки». Его сиденья изготовлены из углеволокна, гоночный руль напоминает штурвал космического корабля, а кнопки на центральной консоли выполнены в стиле ретро.

Сбоку можно заметить цифру «30», отсылающую к 30-летию с момента основания компании BYD, а сзади стоят спойлер и сдвоенные задние фонари в форме логотипа Fang Cheng Bao.

Публичная премьера Fang Cheng Bao Super 9 состоится на следующей неделе в рамках 18-го международного автосалона (Auto China 2024) в Пекине. Тогда же компания объявит технические характеристики концепт-кара.