Центробанк поддержал введение краткосрочного ОСГОП для таксистов

Центральный банк России поддержал идею о введении краткосрочного ОСГОП для водителей легкового такси. Позицию ЦБ озвучил директор департамента страхового рынка Банка Илья Смирнов на круглом столе Комитета Совета Федерации по экономической политике, на котором обсуждались проблемы обязательного страхования в сфере коммерческих перевозок. За введение краткосрочного ОСГОП выступили также в Российском союзе автостраховщиков, отметив, что это поможет улучшить ситуацию с доступностью специализированных страховок для таксистов.

© Российская Газета

Помимо того, участники круглого стола обсудили важность корректировки тарифов на ОСГОП для автомобилей такси. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, их нужно привести в соответствие с экономической ситуацией. "Сегодня большая часть водителей такси - это подработчики, занятые по несколько часов в день. Мы должны стремиться к тому, чтобы дневной полис в первую очередь был по карману им. Потому что сейчас, если взять такой полис, получается интересная конфигурация: нужно будет полдня поработать на страховую, а потом только на собственную семью. Водители просто не будут покупать полисы по таким тарифам", - отметил Шапарин.

Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (№67-ФЗ) должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года. То есть, начиная с осени, таксисты будут обязаны иметь уже два вида обязательного страхования: ОСАГО, требование о котором содержится в действующем законе о такси, и ОСГОП. При отсутствии любого из них водителям будет грозить аннулирование записи в реестре автомобилей такси и разрешения на перевозку пассажиров.

Но на сегодняшний день многие таксисты до сих пор еще не приобрели специализированный полис ОСАГО из-за его высокой стоимости. Страховые компании объясняют нынешний уровень тарифов высокой аварийностью автомобилей такси. Однако по статистике количество ДТП по вине водителей автобусов в два раза выше, чем по вине водителей такси (смертность в три раза выше, число раненых в два раза выше). При этом ОСГОП для автобусов дешевле, чем для такси.

Кроме того, зачастую страховые компании не соглашаются страховать коммерческий транспорт, при этом эти отказы нигде не фиксируются, поэтому их невозможно доказать.

Вопрос введения краткосрочных ОСГОП обсуждается довольно давно. На этот раз участники круглого стола сошлись на том, что тема требует более детальной проработки со всеми заинтересованными сторонами.