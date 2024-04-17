Exeed рассекретила внешность своего первого минивэна

На Пекинском автосалоне компания представит модель E08, над которой работали европейский офис Exeed и шанхайская дизайн-студия Chery. Однообъемник получил стремительный силуэт и огромные задние двери, через которые можно попасть сразу на третий ряд. Стилистика машины называется Fusion Luxury и представляет собой дальнейшую эволюцию фирменного языка дизайна Wind Aesthetics.

© Motor.ru

Компания Exeed показала рендеры своего минивэна. Модель E08 дебютирует на грядущем автосалоне в Пекине и продемонстрирует первый результат сотрудничества европейского офиса Exeed и шанхайской дизайн-студии Chery. Стилистика E08 называется Fusion Luxury. Это эволюция фирменной дизайнерской философии «Эстетика ветра», которую Exeed использовала на седане Sterra ES.

© Exeed

© Exeed

© Exeed

© Exeed

© Exeed

Судя по изображениям, у E08 будет три ряда сидений, причем на последний можно попасть через общую с центральным дверь. Стремительным силуэтом минивэн напоминает авиалайнер, а также новинку Geely — однообъемник LEVC L380. Спереди у E08 размещена хитрая оптика с L-образными блоками и пиксельными панелями. Решетка радиатора — это не лексусовское «веретено», а классическая «люстра» западного образца. В общем, снова дизайн на стыке культур.

Такой же подход использует Geely. В её L380 тоже много дизайнерских отсылок к разным культурам: это и дефлекторы вентиляции в форме китайских церемониальных скипетров, и световой «метеоритный дождь», объединяющий главные лондонские символы — Тауэрский мост и Башню Елизаветы. В отличие от Exeed E08, который пока имеет статус концепта, L380 уже в этом году поступит в продажу. Сначала в Китае, затем — в Европе.