АвтоВАЗ рассказал о серьезном падении выручки из-за китайских авто

Марки из КНР предлагают большие скидки на свою продукцию, влезая в нишу Lada, сказал генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов. В результате отечественные автомобили «выдавливаются» в низкомаржинальный сегмент рынка. В этом сегменте приходится продавать автомобили дешевле, поэтому разработок и инноваций меньше, добавил Соколов, напомнив и про продолжающую падать выручку.

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В самом маржинальном сегменте, в котором работают китайские производители, можно продавать меньше машин и собирать больше денег, отметил Соколов. При этом для Lada в нем остается все меньше места. Китайцы за счет больших скидок заходят на территорию Vesta, устанавливая цены от полутора до двух миллионов рублей.

Это уже привело к падению доходов. В 2023 году доля выручки АвтоВАЗа составила порядка 10,8 процента от всей финансовой емкости рынка новых машин. По итогам первого квартала она снизилась до 10 процентов. Эту тенденцию Соколов назвал «пугающей», добавив, что некоторые китайские бренды зарабатывают больше.

В пример он привел Chery, выручка которой в прошлом году составила 556 миллиардов рублей, что превысило результат 2022 года почти в четыре раза и стало рекордом для российского авторынка. Чистая прибыль Chery почти достигла 35 миллиардов рублей.

В качестве меры борьбы с засильем китайцев АвтоВАЗ вновь предложил повысить утилизационный сбор — почти вдвое в этом году и втрое в течение пяти лет. По мнению Соколова, это заставит иностранные компании активнее вкладываться в локализацию производства на территории России.