Спрос на такси не падает, несмотря на рост цен

За год стоимость поездок на такси в России поднялась на 30%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные «МТС банка».

Вместе с тем специалисты указали на сохранение спроса на такси в стране. Более того, граждане в первом квартале стали на 7% чаще ездить на такси, чем годом ранее. Подчеркивается, что средняя цена поездки продемонстрировала рост на 30%, до 380 рублей.

«Москвичи — главные любители такого удовольствия. Для них средняя цена поездки оказалась почти вдвое дороже, чем по России — 630 рублей», — отмечает агентство.

Ранее заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков заявил, что поездки на такси за год могут подорожать почти на треть с переходом таксопарков на использование китайских автомобилей.

3 апреля столичный дептранс сообщил о выявлении инспекторами Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) 1,7 тыс. нарушений в такси с начала 2024 года.