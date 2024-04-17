GMC выпустит электрический пикап Sierra EV Denali Edition 1 с запасом хода более 700 км

Компания GMC анонсировала выход электрического пикапа Sierra EV Denali Edition 1 2024 модельного года. Как ожидается, премиальная версия будет выпущена этим летом ограниченным тиражом.

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«Denali был иконой отрасли на протяжении 25 лет, и Sierra EV Denali Edition 1 предоставляет клиентам эксклюзивную возможность стать частью следующей главы. Эксклюзивная версия Sierra EV Denali Edition 1, выпущенная ограниченным тиражом, представляет собой вершину GMC», — заявил Дункан Олдред, глобальный вице-президент Buick и GMC.

Благодаря оптимизации электрической платформы GM Ultium лимитированный Sierra EV Denali Edition 1 2024 модельного года будет иметь запас хода 440 миль (708 км), что на 10% больше, чем было заявлено изначально.

Максимальная мощность пикапа составит 754 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 785 Нм. А благодаря 800-вольтовой архитектуре всего за 10 минут на быстрой зарядке с постоянным током мощностью до 350 кВт пикап сможет проехать дополнительно до 100 миль (161 км).

GMC Sierra EV Denali Edition 1 2024 модельного года имеет адаптивную подвеску Air Ride с четырехколесным рулевым управлением CrabWalk, что уменьшает радиус поворота и улучшает маневренность. Помимо этого пикап, будет поставляться с фирменной системой автономного управления Super Cruise.

Поставки GMC Sierra EV Denali Edition 1 начнутся летом, но уже сейчас клиенты могут оформить предзаказ у дилеров марки. Цена вопроса — 99 495 долларов или около 9,4 млн рублей по текущему курсу.