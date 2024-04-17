BYD представил рамный гибридный внедорожник Leopard 8. Первые фото

Модель Leopard 8 будут выпускать под маркой Fang Cheng Bao, причем продажи обещают начать уже в этом году. Новинка получит гидропневматическую подвеску, полный привод с тремя блокировками дифференциалов, три лидара и гибридную силовую установку, комбинированная мощность которой, вероятно, превысит 700 лошадиных сил. Всего в модельном ряду Fang Cheng Bao будет четыре модели.

Бренд Fang Cheng Bao, запущенный BYD в 2023 году, представил две новинки. Первая — это гибридный внедорожник Leopard 8, построенный, как и Leopard 5, на рамной «тележке» DMO (Dual Mode Off-road). Вторая — спидстер Super 9, о котором мы расскажем отдельно. Leopard 8 выдвинут на роль флагмана Fang Cheng Bao. Он получит гидропневматическую подвеску Hydraulic Body Control (DiSus-P) от Yangwang U8, полный привод с тремя блокировками дифференциалов и будет стоить около 500 тысяч юаней, что соответствует 6,5 миллиона рублей.

© 郭弋搏-小郭同学

© 郭弋搏-小郭同学

© 郭弋搏-小郭同学

По некоторым данным, Leopard 8 также достанутся три лидара, которые задействуют в работе электронных ассистентов. Информации о силовой установке пока нет, хотя, скорее всего, она будет похожа на ту, что используется в Leopard 5. Младший вездеход оборудован «турбочетверкой» 1.5 и двумя электромоторами. В сумме они дают 687 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента, позволяя разгоняться до первой «сотни» за 4,8 секунды. Из оснащения для «пятерки» заявлены аудиосистема французской фирмы Devialet и проекционный дисплей диагональю 50 дюймов.

На сегодняшний день портфолио BYD состоит из пяти брендов. К ним относятся семейства моделей Dynasty, Ocean, марки Denza, Yangwang и расположившаяся между двумя последними Fang Cheng Bao. Под этим брендом китайцы планируют выпускать разноплановые модели, от внедорожников до спорткаров, которые «будут удовлетворять все более персонализированные потребности потребителей». Несмотря на то что марка молодая, ею анонсированы уже четыре машины — от внедорожников Leopard 5, Leopard 8 и Leopard 3 до спорткара Super 9.