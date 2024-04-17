Представлен обновленный Nissan Qashqai. Новые фото

Компактная модель обзавелась новой внешностью с решеткой радиатора в стиле доспехов самураев и подтянулась в плане отделки и оснащения. К примеру, фары Qashqai теперь имеют адаптивный модуль дальнего света; мультимедиа поддерживает сервисы Google; а уровень вмешательства электронных помощников можно настраивать по своему усмотрению. Гамма силовых установок прежняя — мягкий гибрид на основе «турбочетверки» 1.3 и система e-Power.

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Обновленный Nissan Qashqai должен очаровывать с первого взгляда. У него полностью новая внешность, с решеткой радиатора в стиле пластинчатых доспехов самураев и измененной светотехникой. Фары отныне имеют адаптивный модуль дальнего света, который дополнен меньшим блоком для более широкого распределения светового пучка. Такое решение улучшает видимость в темное время суток или при тумане. Чуть ниже основных линз расположены дневные ходовые огни. Они состоят из пяти крошечных светящихся элементов, форма которых идентична «чешуйкам» решетки.

Форма фонарей не изменилась, но им поменяли наполнение. Штатные колеса Qashqai — диаметром 18 дюймов, хотя для старших версий доступны 19- и даже 20-дюймовые. Палитра кузовных красок полнилась тремя новыми оттенками: белым Pearl White, черным Pearl Black и синим Deep Ocean. В салоне — расширенная отделка алькантарой и улучшенные материалы обивки сидений, в том числе частично стеганная натуральная кожа премиального качества. Мультимедиа Nissan Connect теперь поддерживает сервисы Google, плюс серьезно обновился комплекс ассистирующим систем. Например, появилась возможность настроить уровень вмешательства различных помощников.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Силовые установки у Qashqai по-прежнему гибридные. Начальным кроссоверам положена бензиновая «турбочетверка» 1.3 (140 или 158 л.с.) с 12-вольтовым стартер-генератором. У вариантов подороже — фирменная система e-Power. В ней «турботройка» 1.5 (157 л.с.) с переменной геометрической степенью сжатия работает как генератор, а за вращение колес отвечает 190-сильный электромотор. Такой вседорожник в комбинированном цикле расходует 5,1—5,3 литра топлива на 100 километров.