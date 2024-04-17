GAC начала продажи нового GS4 Max

Новый кроссовер GAC GS4 Max показался на "живых" фотографиях, которые были опубликованы перед рыночным дебютом, назначенным на 18 апреля 2024 года. Эта модель может добраться и до российского рынка.

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Прокатит ли такая же стратегия, которую выбрали для китайского рынка - вопрос. Дело в том, что GS4 Max практически полностью повторяет Emkoo, который также планируется к выходу на рынок РФ. И по большому счёту вся разница заключается лишь в дизайне, который определяет целевую аудиторию: у Emkoo - молодёжь, GS4 Max должен стать выбором семейных.

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GAC GS4 Max имеет длину кузова 4685 мм и колёсную базу 2750 мм. Для сравнения у Toyota RAV4 эти параметры равны 4600 мм и 2690 мм. Объём багажного отделения у китайского кросса составляет 638 литров, при сложенной спинке второго ряда объём полезного пространства увеличивается до 1586 литров.

Но вот что странно: GS4 Max позиционируется в качестве семейного, однако же не получил трёхрядной версии.

"Семейный" кроссовер GAC оснастили 177-сильным двигателем объёмом 1,5 литра и 7-ступенчатым роботом DCT. Молодежный Emkoo также комплектуется двухлитровым 252-сильным мотором и 8-диапазонным автоматом, также в арсенале Emkoo есть гибридная трансмиссия.

GAC GS4 Max получил восемь подушек безопасности, комплекс систем безопасности и помощи водителя, обеспечивающего уровень L2 автономного вождения, панорамный люк в крыше с электроприводом, передние кресла с подогревом, сиденья водителя с электрорегулировкой, мультимедиа с экраном 14,6 дюйма и поддержкой голосового управления, цифровую приборную панель.

Цена на новинку пока не объявлена, за обычный GS4, без приставки Max, в КНР просят от 120 тысяч юаней (1,6 млн рублей).

Ранее "РГ" сообщала, что компания GAC рассматривает возможность начала продаж в России седана Empow.