В России создали эвакуатор для трамваев на базе КамАЗа
Муниципальному транспортному предприятию в городе Улан-Удэ был выдан новый эвакуатор для трамваев. Он был создан на предприятии в Нижегородской области, передает портал Wroom.ru.
Эвакуатор сконструировали на полноприводном шасси грузовика КамАЗ-43118.
Данный вид спецтехники может понадобиться при сходе с рельсов трамвая. В таких ситуациях эвакуатор поднимает вагон и ставит его на рельсы.
Ранее сообщалось, что КамАЗ начал выпуск среднетоннажных грузовиков «Компас 9» с турбодизелем КамАЗ-590.
Как указала пресс-служба фирмы «Тракс Восток Рус», которая входит в состав КамАЗа, машина стала альтернативой двигателя Cummins для моделей «Компас 9». Отмечалось, что версии с разными силовыми установками будут производиться параллельно.
Рабочий объем двигателя составляет 3,76 л. Мотор выдает 143 л.с. при крутящем моменте в 500 Нм.