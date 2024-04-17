АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta для людей с инвалидностью

Такая версия начнёт продаваться в 2025 году. Сейчас в арсенале бренда есть машина для людей с ограниченной мобильностью, однако базируется она на более дешёвой машине – Lada Granta.

О подготовке к созданию нового автомобиля для маломобильных граждан на базе Lada Vesta сообщил, по данным «Парламентской газеты», президент тольяттинского автогиганта Максим Соколов.

«В наших перспективных проработках в следующем году сделать такую модель на базе автомобиля Vesta. Это более комфортный автомобиль, флагман нашей линейки»

, – уточнил глава компании. В текущем году АвтоВАЗ рассчитывает собрать по заказу соцслужб 500 автомобилей для людей с инвалидностью на базе Lada Granta.

Ранее, напомним, стало известно, что водителей-инвалидов могут полностью освободить от ОСАГО. Соответствующую инициативу прорабатывают представители фракции ЛДПР.