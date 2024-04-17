Honda выпустит новую линейку электромобилей: для кого она предназначена

Honda запускает в Китае линейку электромобилей на новой платформе Honda Ye. Об этом сообщает пресс-служба японского автопроизводителя на официальном сайте.

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Модельный ряд ориентирован на молодежь, которая любит современную потребительскую электронику и передовые средства коммуникации. Производство автомобиля локализуют, а поставщиками будут преимущественно китайские компании. Например, сервисную электронику будет предоставлять Huawei, батареи — CATL, а систему голосового управления — iFlytek.

Сама по себе платформа Honda Ye представляет собой аккумуляторный блок в корпусе из алюминиевого сплава с присоединенными к нему модулями с колесами, приводом и силовой электроникой. Привод либо полный с использованием двух моторов, либо задний при использовании одного.

Всего в модельном ряду ожидаются семь автомобилей. Два из них, компактные кроссоверы Honda Ye P7 и Honda Ye S7, поступят в продажу до конца 2024 года. Их производством займутся Guangqi Honda и Dongfeng Honda. Оба авто имеют продвинутый комплекс систем ADAC Honda Sensing 360+, а также полностью цифровизированный бортовой сервис с высокоскоростным интернетом и искусственным интеллектом.

Отметим, что на презентации по случаю запуска проекта в Пекине Honda продемонстрировала третью модель серии — лифтбэк Honda Ye GT. Его интерьер выполнен в футуристическом стиле с большим количеством ярких элементов.