«АвтоВАЗ» впервые освоит шестискоростную «механику» с моделью Lada Iskra

Новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra получит восьмиклапанный бензиновый двигатель и минимум две коробки передач на выбор. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

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Так, в «начальных» версиях Lada Iskra достанется атмосферный двигатель с индексом ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с. В старших комплектациях появится шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор.

Производство модели запланировано на текущий год, а в продажу она поступит в 2025-м.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Полная гамма кузовных модификаций новинки включает три версии. Их изображения уже опубликовал Роспатент. Как рассказывал глава компании Максим Соколов, Lada Iskra будет продаваться параллельно с Granta. Вторую планируется снять с производства после 2026-2027 года.