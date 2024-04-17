Hyundai отправила свою новинку тестироваться на Нюрбургринг

Hyundai готовит к выпуску Ioniq 6 N, электромобиль нового поколения, предназначенный для того, чтобы переопределить границы производительности в электромобильной индустрии. Этот прототип, проходящий интенсивные испытания на известной гоночной трассе Нюрбургринг, предвещает значительные инновации в сегменте электроавтомобилей, пишет SPEEDME.RU.

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Ioniq 6 N отличается деталями, подчеркивающими его спортивный характер: расширенные арки колес, ярко-красные тормозные суппорты и внушительные 20-дюймовые колеса свидетельствуют о серьезных намерениях в области динамики и производительности. Изменения в конструкции, включая более широкую колею и аэродинамические оптимизации, направлены на улучшение стабильности и управляемости при сохранении высоких скоростных характеристик.

Hyundai Ioniq 6 N станет манифестом будущего спортивных электромобилей, показывая, что возможности электрического привода могут открыть новые горизонты для энтузиастов высоких скоростей и технологических инноваций. Ожидается, что этот автомобиль предложит совершенно новый опыт вождения, сочетая в себе мощность, эффективность и передовые технологические решения, которые выделят его на фоне прочих спортивных автомобилей.