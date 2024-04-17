АвтоВАЗ представил новую медиасистему для автомобилей Lada

Обновлённый вариант комплекса Lada EnjoY Pro отличается расширенным функционалом, интегрированными сервисами «Яндекса» и другим экраном. Тачскрин отныне стал ёмкостным, то есть более отзывчивым. Также появилась функция мультитач, а разрешение теперь составляет 1024х600 вместо прежних 640х400.

© Quto.ru

Для громкой связи применяется новый двойной микрофон, а за более качественный звук отвечает дополнительная пара динамиков. Сама мультимедиа базируется на операционной системе Android. Обновление программного обеспечения проходит самым современным образом — «по воздуху».

Производительность процессора выросла в 10 раз, оперативная память увеличилась в 8 раз, а встроенная память дстала больше в 64 раза. Кроме того, новая медиасистема подключена через CAN-шину: система должна запускаться быстрее, а потреблять энергии — меньше.

Рекомендованные розничные цены на внедорожники Lada Niva Travel, оборудованные комплексом Lada EnjoY Pro, будут объявлены позднее. Сейчас стоимость модели варьируется от 1 198 900 до 1 481 900 ₽. Сроки начал продаж также остаются неназванными.

Между тем, президент АвтоВАЗа Максим Соколов остался недоволен ценами на китайские автомобили. Из-за того, что производители китайских автомобилей на российском рынке предлагают множество акционных предложений, азиатские модели попадают в ценовой сегмент отечественных Lada.