Toyota решила превратить Highlander в электрокар

После неоднозначного восприятия рынком электрического кроссовера Toyota bZ4X компания решила пересмотреть свою стратегию электрификации. Портал Carbuzz сообщает, что, согласно новому плану, Highlander станет батарейным авто.

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В настоящее время Toyota предлагает на таком рынке, как США, лишь две электрические модели: непосредственно bZ4X и Lexus RZ. Этот сегмент останется нетронутым, по крайней мере ещё два года. Однако потом линейка BEV будет расширена.

В 2026 году ожидается появление электрического компакт-кроссовера. Предполагается, что он получит имя bZ3X. Примерно в эти же сроки должен выйти электрический гольф-седан. В 2027 году C-SUV появится и у Lexus.

Сюрпризом является то, что Toyota рассматривает возможность использования имён моделей с ДВС для электрокаров. Так, по ряду источников, "электричкой" может стать Highlander, патенты такого авто уже публиковались. Напомним, что у "Тойоты" есть ещё и Grand Highlander - его оставят при своём. Аналог батарейного Хайлендера появится и под брендом Lexus, предположительно, что именно для него зарегистрировано торговое наименование TZ.

Toyota не скрывала, что считает тотальную электрификацию на данном этапе развития автомобильного рынка в самом широком смысле преждевременной и тупиковой ветвью, настаивая на большей гибридизации. От своей идеи японцы не отказываются и в ближайшее время мы увидим множество таких модификаций. Причём это будут розеточные, то есть PHEV-гибриды. Уже в следующем году в линейке Тойоты в США будет лишь две модели без каких-либо довесков: Toyota GR86 и Supra.

В Toyota главным препятствием для электрокаров считают инфраструктуру и следят за конкурентами. Разумеется, рассматривался вопрос о создании электрического пикапа Tundra, однако интерес рынка к таким моделям, как Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Chevrolet Silverado EV и Tesla Cybertruck, показывает, что торопится не стоит. Более того, некоторые компании заявили о корректировке своих планов: Ford отложил выпуск трёхрядного электрического внедорожника, GM заявил о расширении линейки гибридов.

Ранее "РГ" рассказывала, как Toyota планирует увеличить запас хода своих электрокаров до 1500 км.