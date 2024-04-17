BYD выпустит молодежный внедорожник с дроном на крыше

По плану, модель Leopard 3 выйдет на рынок во второй половине 2024 года. Она будет адресована молодежи, поэтому получит ряд необычных аксессуаров. Например, у концепта есть специальная площадка на крыше, с которой можно запускать дрон, а также тросы-веткоотбойники и внешние кофры. Параметры силовой установки Leopard 3 пока не раскрываются.

Как известно, линейка марки Fang Cheng Bao будет включать четыре модели: Leopard 5, Leopard 8, Leopard 3 и Super 9. «Девятка» в этом списке стоит особняком, поскольку представляет собой довольно нишевый спидстер. Все остальные это внедорожники разных размеров и позиционирования. Младший Leopard 3, к примеру, адресован молодой аудитории. У него авангардная внешность, а на крыше есть площадка для дрона.

Также Leopard 3 оснащен колесами в «зубастыми» внедорожными шинами, тросами-веткоотбойниками и внешними кофрами для мелочовки. Силовая установка, по слухам, полностью электрическая. При этом Leopard 5 и Leopard 8 — это гибриды с «турбочетверкой» 1.5 и двумя электромоторами, которые в сумме дают минимум 687 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Реакция на новинку в Китае неоднозначная. Кто-то считает, что с таким нарочито внедорожным дизайном машина выглядит комично. Другим, наборот, такая стилистика пришлась по душе.

© Gemini-迷你

© Gemini-迷你

© Gemini-迷你

© Gemini-迷你

© Gemini-迷你

Ну а от Super 9 все в восторге. У машины будет углепластиковый кузов, подъемные двери и колеса с креплением центральной гайкой. Всё это настолько нетипично для китайского автопрома, что Super 9 стал одной из главных тем у блогеров и журналистов. Впрочем, модель окажется довольно нишевой, хотя и будет стоить дешевле эпатажного Yangwang U9.