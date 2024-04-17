Автомобили Voyah получат европейское гражданство

Автомобили китайского бренда Voyah, которые пользуются большим спросом на российском рынке, будут выпускать в одной из европейских стран – в Италии. Об этом сообщает портал «Авто Mail.ru».

Речь идет о гибридных моделях. Производить в стране будут по 100 тысяч автомобилей в год. Как отмечается, итальянское правительство предложит Dongfeng (ей принадлежит торговая марка Voyah) варианты производственных площадок в ближайшее время.

Ранее компания «Моторинвест» (российский дистрибьютор легковых автомобилей Dongfeng) вывела на российский рынок пикап Dongfeng DF6. Дилер отметил, что автомобиль сочетает в себе высокий уровень комфорта и проходимости. Машина позволяет одинаково уверенно чувствовать себя на асфальте и вне дорог.

Кроме того, дилер сообщил, что пикап отлично подойдет как для любителей путешествий и активного образа жизни, так и для использования в коммерческих целях.