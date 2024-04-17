Changan Mazda показала третий тизер обновленной Mazda 6
Совместное предприятие Changan Mazda опубликовало третий тизер новой Mazda 6. Как сообщает Autohome, на картинке оказался запечатлен элемент кузова — от окончания передней левой колесной арки до начала задней двери.
В центре кадра — хромированный декоративный элемент, размещенный на уровне колеса. Вероятно, этим тизером автопроизводитель хотел подчеркнуть скульптурность автомобиля.
Напомним, что на первом тизере седан показали целиком, но под покрывалом. На втором тизере производитель продемонстрировал заднюю светодиодную планку, соединяющую фонари.
Полноценная презентация Mazda6 ожидается на следующей неделе в рамках Пекинского автосалона. Предположительно, там покажут серийную версию автомобиля. При этом старта продаж в ближайшее время ждать не приходится, поскольку автомобиль пока еще не сертифицирован в Китае.
По предварительной информации, новая Mazda6 получит Mazda EZ-6. Она будет построена на платформе Changan и получит электрическую силовую установку.