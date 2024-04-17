Changan Mazda показала третий тизер обновленной Mazda 6

Совместное предприятие Changan Mazda опубликовало третий тизер новой Mazda 6. Как сообщает Autohome, на картинке оказался запечатлен элемент кузова — от окончания передней левой колесной арки до начала задней двери.

© autohome.com.cn

В центре кадра — хромированный декоративный элемент, размещенный на уровне колеса. Вероятно, этим тизером автопроизводитель хотел подчеркнуть скульптурность автомобиля.

© Autohome.com.cn

Напомним, что на первом тизере седан показали целиком, но под покрывалом. На втором тизере производитель продемонстрировал заднюю светодиодную планку, соединяющую фонари.

Полноценная презентация Mazda6 ожидается на следующей неделе в рамках Пекинского автосалона. Предположительно, там покажут серийную версию автомобиля. При этом старта продаж в ближайшее время ждать не приходится, поскольку автомобиль пока еще не сертифицирован в Китае.

По предварительной информации, новая Mazda6 получит Mazda EZ-6. Она будет построена на платформе Changan и получит электрическую силовую установку.