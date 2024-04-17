АвтоВАЗ опубликовал цены на Lada Granta Cross в обновленной версии Quest

АвтоВАЗ опубликовал стоимость универсала Lada Granta Cross в обновлённой комплектации Quest "24.

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Отличия комплектации образца 2024 года от Quest "23 заключаются в нескольких опциях: наличии центрального замка, задних датчиков парковки. Также новинка соответствует эко-классу "Евро-5", а в качестве дополнительной опции предложен пакет EnjoY Pro, в который включены камера заднего вида и мультимедийная система Lada EnjoY Pro с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, встроенными сервисами Яндекс.Авто и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Цена Granta Cross в исполнении Quest "24 - 1 110 900 рублей, модель в комплектации Quest "23 всего на 6000 рублей дешевле. Пакет EnjoY Pro стоит 50 000 рублей.

Lada Granta Cross в обновлённой комплектации уже поступают к дилерам. Эту информацию "Российской газете" подтвердили в пресс-службе АвтоВАЗа, отметив, что версия Quest из стоков не исчезала и не является лимитированной (ограниченной определённым количеством выпущенных единиц).

В "квестовом" исполнении автомобиль оснащается 16-клапанным двигателем 1.6 литра мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

Ранее АвтоВАЗ объявил стоимость Lada Vesta с новым мотором в базовой комплектации.