В России появилась бюджетная версия Livan X3 Pro

На российском рынке кроссовер появился в середине 2023 года, он был доступен в единственной комплектации Luxury по цене 1 889 900 рублей. Теперь стала доступна ещё одна, более дешёвая комплектация Comfort по цене 1 672 000 рублей. То есть автомобиль стал дешевле почти на 217 900 рублей, при этом от старшей версии новинка отличается только одной опцией.

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Модель Livan X3 Pro — это изменённая версия автомобиля Vision X3 Pro от бренд Geely, который продавался в Китае до 2022 года. Размеры автомобиля составляют 4005 в длину, 1760 в ширину, 1575 в высоту, колёсная база — 2480 мм, а дорожный просвет — 185 мм. По габаритам кроссовер мог бы конкурировать с Lada Xray или Renault Sandero Stepway.

Под капотом обеих комплектаций установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 103 л. с. и 142 Нм, который работает в паре с вариатором и передним приводом.

Отличия в оснащении между двумя версиями минимальные. Базовая версия лишилась подогрева передних кресел, а салон получил контрастную отделку. То есть производитель оценивает подогрев кресел в стоимость более 200 тыс. рублей. В остальном всё осталось прежним: зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, люк с электроприводом, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль, задние датчики парковки и камера с динамической разметкой, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, встроенный видеорегистратор, кондиционер, 6 аудиодинамиков, а также галогеновые фары с линзованной оптикой и диодными ходовыми огнями.

С начала апреля автомобили восьми марок стали дешевле. Свои цены «обрушили» Voyah, Ora, Omoda, Chery, Geely, BAIC, Livan и УАЗ.